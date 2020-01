Buffon: “Maggior interesse intorno al calcio femminile, è un grande traguardo”

TORINO- In occasione della presentazione del libro “Non pettinavamo mica le bambole”, scritto dal giornalista Alessandro Alciato, Gigi Buffon ha detto la sua sul calcio femminile: “Non invidio nulla, ma perchè sono fatto così per natura. Quello che ho notato quest’estate, però, è un grande interesse da parte di tutti verso il mondiale femminile. Ero in vacanza all’Isola del Giglio nei giorni in cui in campo c’era l’Italia e con grande felicità ho notato che i bar erano pieni di tifosi. Questa è una grande vittoria per il movimento. Il vero successo, a prescindere dal seguito che hanno avuto, è quello di aver conquistato il diritto ad inseguire il loro sogno. Facendo questo la gente ha dato loro una dignità che prima sembrava quasi non avessero”.