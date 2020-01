Buffon la saracinesca: 124 clean sheet nell’ultimo decennio

TORINO- Tornato in estate dopo l’anno passato al Psg, Gigi Buffon ha accettato il ruolo di secondo portiere alle spalle di Wojciech Szczesny. Il numero 77, però, precede il portiere polacco in un’altra speciale formazione: quella della top 11 della serie A. Un giusto tributo ad uno dei migliori portieri degli ultimi anni, come certificato anche dal dato sulle reti inviolate riportato da Opta. “Supergigi” ha infatti mantenuto inviolata la sua porta in ben 124 occasioni su 253, con una percentuale del 49%. Nessun altro in campionato, nell’ultima decade, ha saputo fare di meglio.