Buffon, la Juve celebra la leggenda: “Nessun aggettivo, solo nuovi traguardi da raggiungere”

TORINO- Sceso in campo contro la Sampdoria al posto dell’infortunato Szczesny, Gianluigi Buffon ha giocato la sua terza partita di fila. Il numero 77 bianconero, tornato in estate dopo l’anno passato a Parigi, ha così tagliato il traguardo delle 647 presenze in serie A, eguagliando il recordman Maldini. La Juventus, tramite un post sui propri profili ufficiali social, ha voluto celebrare giustamente il traguardo del suo portierone: “Un solo numero: 647. GianluigiBuffon ha appena raggiunto Paolo Maldini in vetta alla classifica delle presenze in SerieA. Non ci sono più aggettivi per la nostra Leggenda. Ci sono solo nuovi traguardi da raggiungere…