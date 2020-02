Buffon: “Impegno. Concentrazione. Attenzione.”

TORINO- Nel primo pomeriggio di oggi la Juventus si è ritrovata al JTC per preparare la sfida di coppa Italia con il Milan, in programma giovedì sera a San Siro. In porta, come già accaduto contro Udinese e Roma, dovrebbe toccare a Gigi Buffon, apparso tra i più positivi nella seduta odierna. Il portierone, nel suo ultimo post su Instagram, ha suonato la carica, citando tre elementi che, nell’ultimo periodo, stanno mancando ai bianconeri: “Impegno. Concentrazione. Attenzione.”: