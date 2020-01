Buffon festeggia ancora: “Un buon inizio d’anno”

TORINO- Giocando nella vittoria di ieri della Juventus sull’Udinese, Gigi Buffon ha tagliato il traguardo delle 30 partite in carriera in coppa Italia. Un trofeo già vinto cinque volte, solo una in meno del recordman Mancini. Prima di pensare ad agganciare in classifica il ct della Nazionale, però, il numero 77 vuole continuare sulla strada intrapresa dalla Juve in tutte le competizioni in questo 2020. Tre successi su tre tra campionato e coppa, con già dieci reti messe a segno per quello che è stato un “Buon inizio d’anno”: