Buffon fa gli auguri a Zaniolo e Demiral: “In bocca al lupo ragazzi”

TORINO- La gara di ieri sera tra Roma e Juventus, che ha visto i bianconeri prevalere con il risultato di 2-1, è stata anche una partita sfortunata per Merih Demiral e Nicolò Zaniolo. Entrambi, infatti, hanno riportato la rottura del crociato, mettendo così fine in anticipo alla loro stagione. Una sfortuna per entrambi, ormai diventati punti fermi delle loro rispettive squadre e che ora rischiano di dover dire addio anche all’Europeo. Tanti gli auguri di pronta guarigione da tutto il mondo del calcio e anche Gigi Buffon, compagno di squadra del turco e di Nazionale del giallorosso, non è voluto mancare. Questo il suo messaggio: “Questa è l’espressione che spero di vedere sul volto di entrambi il più presto possibile! In bocca al lupo ragazzi!”: