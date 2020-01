Buffon, con l’Udinese inizia la caccia al record di Mancini

TORINO- Come accade ormai da diverse stagioni, in coppa Italia la Juventus affiderà la porta al proprio secondo portiere. Ecco quindi che, contro l’Udinese, Gigi Buffon rileverà Wojcicech Szczesny tra i pali, dando il via alla caccia al record di Mancini. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il numero 77 bianconero conta ben cinque coppe Italia nella sua bacheca (1 con il Parma, 4 con Madama) ed è ad una sola affermazione di distanza dall’attuale ct della Nazionale (4 successi con la Sampdoria, 2 con la Lazio).