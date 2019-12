Buffon carica il gruppo: “Cominciamo ancora una volta!”

TORINO- Dopo la settimana di pausa concessa da mister Sarri per le vacanze di Natale, la Juventus si è ritrovata nel primo pomeriggio al JTC per iniziare a preparare la gara con il Cagliari, in programma allo Stadium il 6 gennaio. Penultimo allenamento del 2019 per i bianconeri, che domani si ritroveranno nuovamente alla Continassa in mattinata. Tra i più carichi è apparso Gigi Buffon, in cerca di una nuova occasione da titolare dopo la panchina in supercoppa contro la Lazio. Il numero 77 bianconero, nel suo ultimo post su Instagram, ha caricato i suoi compagni con la frase: “Cominciamo ancora una volta!”: