Buffon allontana il ritiro: si va verso il rinnovo

TORINO- La prestazione messa in mostra contro il Milan ha dimostrato come, nonostante i 42 anni, Gigi Buffon sia ancora un portiere di grande affidabilità. Ecco perchè, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il numero 77 sta pensando di allontanare ancora l’idea del ritiro, a discapito di un rinnovo annuale. Da quello che filtra da casa Juventus, l’estremo difensore dovrebbe avere un incontro con Agnelli a breve per definire i dettagli del suo futuro.

