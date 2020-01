Bruno Alves: “Kulusevski ha qualità importanti, si fa sempre trovare pronto”

TORINO- La Coppa Italia vedrà chiudere oggi l’ultimo turno degli ottavi, quando al Tardini si sfideranno Parma e Roma per decidere quale sarà l’avversaria della Juventus ai quarti. Una competizione che potrebbe subito mettere di fronte i bianconeri e il neo acquisto Kulusevski, soggetto delle dichiarazioni di Bruno Alves ai microfoni del Corriere dello Sport: “Dejan? Di lui mi stupisce il fatto che riesca ad unire qualità importanti ad una strapotenza fisica. Corre sempre tanto, ma sa cosa fare e non sbaglia mai la giocata. Il suo segreto è la mentalità, lavora al massimo in ogni allenamento per farsi trovare pronto dall’allenatore”.