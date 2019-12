Briatore: “Le finali si possono perdere, inutile fare tragedie. Il campionato lo vince la Juve”

TORINO- Intervistato dai microfoni di GR Parlamento, Flavio Briatore ha parlato della situazione in casa Juventus all’indomani del ko in supercoppa contro la Lazio: “La Juve non ha certamente giocato come suo solito, ma non vedo tutta questa tragedia. Sono anni che vinciamo il campionato, inutile fare processi. Le finali si possono vincere o perdere, merito alla Lazio. A loro va tutto bene e l’entusiasmo li porta a fare grandi cose. Lotito e Tare stanno facendo un grande lavoro, hanno messo su una squadra dove tutti danno il massimo e in panchina hanno un grande allenatore. Tridente? Fa bene agli occhi veder giocare insieme certi fuoriclasse. Campionato? Lo vince la Juve perchè ha una panchina migliore dell’Inter, ma vedremo a gennaio se ci saranno cambiamenti. Champions? Qui è più difficile fare pronostici. Spero di arrivare in finale e sono convinto che stavolta la vinceremmo”.