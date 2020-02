Briatore: “Juve restia ad imparare un nuovo gioco, prendere Ronaldo una grande intuizione”

TORINO- Flavio Briatore, noto imprenditore e tifoso juventino, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Tuttosport: “Quando Sarri si lamenta secondo me sono anche i giocatori il problema: non possono essere ingabbiati oppure non fanno la differenza come dovrebbero. In più occasioni Bonucci ha detto che questo gioco non è facile da imparare, ma potrebbero essere i calciatori ad opporsi ad impararlo come si dovrebbe. Specialmente se prima c’è stato un periodo di grandi successi e soddisfazioni. Ronaldo? Senza di lui avremmo almeno 10 o 12 punti in meno in classifica. In questo periodo ha salvato quasi da solo la Juve, prenderlo è stata una grande intuizione”.

