Braida: “Prendere Messi sarebbe un affare, in Italia porterebbe grande attenzione”

TORINO- Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Non riesco a vederlo lontano da Barcellona, lui sta bene lì. Credo sia impossibile vederlo lontano da là, ma se qualcuno lo prendesse farebbe un affare perchè vengono da tutto il mondo per vederlo giocare. Sarebbe sicuramente un grande investimento da parte di qualsiasi squadra, nonostante l’alto ingaggio. In Italia porterebbe grande attenzione”.

