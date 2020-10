Bonucci si sfoga sui social: “Bisogna crescere. Ora testa alla Champions”

TORINO – C’è molta amarezza dalle parti della Continassa e in tutto l’ambiente bianconero, dopo il deludente pareggio di Crotone, arrivato in una gara ricca di colpi di scena. Le parole di Pirlo nel post partita fanno riflettere in molti, tanto che, anche i maggiori tabloid inglesi, analizzano la situazione attuale della Vecchia Signora. Suona la carica invece Leonardo Bonucci che, attraverso un post pubblicato qualche istante fa sul suo account Instagram, prova a caricare i suoi in vista della delicata trasferta di Champions, in programma per martedì. Sotto all’immagine, il seguente messaggio: “Risultato che non ci soddisfa. Bisogna crescere. Adesso pensiamo a martedì”. I tifosi juventini sperano ovviamente che queste parole siano di buono auspicio e si augurano vivamente di vedere una prestazione totalmente differente in quel di Kyev.