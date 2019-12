Bonucci scherza sui social: “Quando pensi che mancano poche ore al cenone di stasera!!”

TORINO- Poche ore all’arrivo del 2020, che porterà verso l’apertura di un nuovo decennio. Una decade in cui la Juventus, come accaduto in questa, vuole continuare a sollevare al cielo trofei su trofei. Per farlo, inevitabilmente, servirà lavorare ancora duramente e, per questo, in mattinata la squadra bianconera era al lavoro al JTC agli ordini di Maurizio Sarri. Tra i più carichi, come in ogni sessione, Leonardo Bonucci, che non ha però perso tempo per postare una foto scherzosa sui social. Il numero 19, al termine della seduta, ha infatti voluto mostrare la sua espressione: “Quando pensi che mancano poche ore al cenone di stasera!!”: