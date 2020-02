Bonucci: “Non ci possiamo mai accontentare di un pareggio. Gol Dybala all’Atletico? Gli dissi che…”

TORINO- Leonardo Bonucci è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, in un’intervista che verrà rilasciata completamente domani 7 febbraio. Tra i vari argomenti la gara con l’Atletico di qualche mese fa, vinta grazie a una perla di Dybala: “Loro avevano un precedente negativo in casa nostra. Sappiamo che, con questa maglia indosso, non possiamo mai scendere in campo per un pareggio e quindi approcciammo subito in maniera aggressiva alla gara. Dybala? Il suo gol è stato una perla da una posizione quasi impossibile. Ero davanti ad Oblak e gli ho fatto segno di tirare forte perchè non ero in fuorigioco e il portiere non avrebbe potuto vederla. Ma non pensavo tirasse così”.