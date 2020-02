Bonucci: “Importante vincere, ora ci aspettano settimane importanti”

TORINO- In una giornata in cui la Juventus può festeggiare il successo dopo gli ultimi risultati negativi, a macchiare la vittoria sul Brescia c’è il giallo preso da Leonardo Bonucci. Il numero 19, diffidato prima della gara, sarà così costretto a saltare il confronto di sabato prossimo contro la Spal. Una situazione che, però, non ha buttato giù il centrale viterbese, concentrato già sugli impegni futuri che attendono i bianconeri: “Importante vincere, adesso recuperiamo. Ci aspettano settimane importanti. Welcome Back Capitano”.

