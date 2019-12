Bonucci è pronto a scendere in campo: “Tornato al lavoro”

TORINO- La Juventus, per il penultimo allenamento del 2019, si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo della Continassa per iniziare a preparare la sfida contro il Cagliari, in programma il giorno dell’Epifania allo Stadium. Primi calci al pallone dopo le vacanze di Natale per i bianconeri, guidati ancora una volta da capitan Leonardo Bonucci. Il numero 19, sempre tra i più attivi in campo e sui social, ha postato una foto della seduta odierna, descritta dalla semplice frase: “Tornato al lavoro”: