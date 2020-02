Bonucci: “Dobbiamo capire cosa non ha girato, poi testa all’Inter”

TORINO- Dopo il ko di Lione, Leonardo Bonucci ha analizzato il momento della Juve ai microfoni di JTV: “Primo tempo senza intensità mentale, dobbiamo capire il perchè non riuscissimo a far girare il pallone come volevamo. Nel secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà, ma gli episodi non ci sono stati favorevoli. Hanno colpito quando eravamo in 10, ma al ritorno sarà una grande Juve. Inter? Ora ci aspetta una grande partita e dobbiamo mettere da parte questa sconfitta. Fortunatamente c’è ancora il ritorno, ma dovremo capire in fretta come migliorare. Non siamo stati abbastanza cattivi, nonostante la volontà di fare bene”.

