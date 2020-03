TORINO – C’è grande attesa per il derby d’Italia di domenica, il primo a porte chiuse della ultracentenaria sfida tra bianconeri e nerazzurri. Leonardo Bonucci, come tutta la Juventus, non vede l’ora di tornare in campo dopo lo stop forzato di più di una settimana. Dalla Continassa, il numero 19 ha postato una serie di foto che lo ritraggono alle prese con la seduta d’allenamento di oggi.