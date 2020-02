TORINO- Una brutta Juve, che si sveglia solamente nel finale di partita, finisce ko nel primo scontro contro il Lione valdio per gli ottavi di finale di Champions League. Decide una rete di Tousart nel primo tempo, contro i bianconeri incapaci di creare veri e propri pericoli. Ma c’è chi, come Leonardo Bonucci, crede ancora fermamente nelle possiblità di passare il turno, come dimostra il suo ultimo post sui social: “Tutti insieme si può”: