Bonucci: “Buona partita ma possiamo migliorare, l’assenza di Ibra peserà al ritorno”

TORINO- Dopo il pareggio con il Milan, Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di RAI Sport: “Segnare fuori casa è stato importante, ma non ci possiamo accontentare. Al ritorno dovremo essere più compatti e giocare maggiormente da squadra. Buona partita, ma il Milan prestava alto e dobbiamo mettere in pratica maggiormente gli allenamenti settimanali. Negli ultimi 30 metri possiamo migliorare, c’è chi può fare la differenza. Ibra? Un osso duro e una grave perdita per il Milan, ma c’è ancora tempo prima del ritorno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<