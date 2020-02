Bonucci ammonito, salterà la gara con la Spal

TORINO- Juventus in campo all’Allianz Stadium con il Brescia, per riscattare la sconfitta di Verona e tornare in testa alla classifica in attesa della sfida tra Inter e Lazio di questa sera. Al 19′, capitan Bonucci, è stato ammonito dall’arbitro Chiffi per un fallo su Ayè al limite dell’area bianconera. Un cartellino giallo che costerà caro al numero 19, in diffidia prima dell’inizio del match e che ora sarà costretto a saltare la gara con la Spal di sabato prossimo.

