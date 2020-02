Bonucci a caccia di fantasmi con Le Iene

TORINO – Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci sarà il protagonista di uno scherzo che giovedì sera andrà in onda a Le Iene.

La redazione del programma televisivo infatti ha fatto uno scherzo al difensore bianconero inscenando la presenza in casa sua di un fantasma. Nell’anteprima del servizio pubblicata sui suoi canali social, si vede Bonucci alle prese con uno spirito in cerca di compagnia, che ha violato la sua casa. Bonucci è ripreso mentre mentre tenta di parlare con lo

spirito in questione e di convincerlo a dirgli quali siano i suoi desideri.

