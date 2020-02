Bonolis: “Corsa a tre fino a fine stagione, il VAR mette zizzania”

TORINO- Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo, ha parlato della sua Inter in ottica scudetto ai microfoni di Radio1: “Per lo scudetto sarà una corsa a tre fino alla fine della stagione. Ora, però, Inter e Juve avranno le coppe europee, mentre la Lazio è libera da questo impegno. Spero che la classe arbitrale si comporti bene quando conterà. VAR? Non capisco il perchè non possa intervenire anche senza autorizzazione dell’arbitro. Tutto questo serve soltanto a mettere zizzania”.