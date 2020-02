Bonolis: “Bene la sconfitta della Juve, Sarri ha bisogno di altri giocatori”

TORINO- Noto presentatore e tifoso interista, Paolo Bonolis ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: “Ho sensazioni positive per il derby, l’Inter entra in campo con convinzione nei propri mezzi. Poi alcune partite possono creare maggiori difficoltà, quindi speriamo bene. Juve? Ieri il Verona ha giocato un’ottima partita, i bianconeri un po’ meno. Bene così. Sarri? Ha una certa idea di calcio e ha bisogno, secondo me, di altri calciatori con diverse caratteristiche. Conte invece ha la capacità di tirare il massimo da chi allena e quindi le capacità tecniche vengono aumentate da questa volontà di impresa”.