Boninsegna: “Juve fuori forma, vive sulle giocate di Ronaldo”

TORINO- Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juve anni ’70, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Sarri ancora deve decidere se giocare con Ronaldo, Higuain e Dybala insieme o no. La squadra mi sembra fuori forma e al momento vive soltanto sulle giocate di Cr7. Lukaku? A inizio campionato pensavo fosse difficile sostituire uno come Icardi, ma lui è riuscito a farlo molto bene. Alla Juve invece c’è Ronaldo a finalizzare il gioco, ma servirebbe un altro punto di riferimento al posto di Higuain. Dopo otto scudetti di fila qualcuno sta respirando di più”.