Boniek: “Bisogna fare affidamento sui campioni, ma a 35 anni per Ronaldo diventa complicato”

TORINO- Zib’ Boniek, simbolo della Juventus di metà anni ’80, ha parlato ai microfoni di La Repubblica dopo il ko dei bianconeri in Champions: “Bel gioco? Non è quando io ti passo il pallone e tu me lo ripassi, non siamo mica alla Playstation. I grandi giocatori sanno sempre cosa fare ed è arrivato il momento di affidarsi a loro. Anche per Ronaldo, però, a 35 anni diventa complicato. A questa età on gli si può più chiedere movimenti diversi da quelli a cui è abituato”.

