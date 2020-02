Bologna-Juventus, il club rossoblù rinvia la prevendita dei biglietti

TORINO- L’emergenza Coronavirus, che sta riguardando specialmente le regioni del Nord Italia, ha costretto le squadre di serie A ad agire di conseguenza. Ecco perchè il Bologna, prossimo avversario esterno della Juventus in campionato, ha deciso di posticipare la prevendita dei biglietti per la partita dell’8 marzo. Questo il comunicato ufficiale: “Vista la recente ordinanza regionale che prevede la sospensione di tutte le attività che comportano aggregazione, tra cui quelle sportive, in via cautelativa l’inizio della prevendita della gara Bologna-Juventus in programma domenica 8 marzo è posticipata a data da destinarsi”.

