Boga: “Il gol a Buffon il momento più bello della stagione”

TORINO- Jeremie Boga, punto fermo dell’attacco del Sassuolo, sta vivendo una grande annata, in cui è riuscito a segnare anche un gol a Gigi Buffon nel pareggio per 2-2 allo Stadium dello scorso inizio dicembre. Il giocatore, ai canali ufficiali del Sassuolo, ha parlato proprio di quell’episodio: “Il mio ritorno in campo dopo l’infortunio è stato un momento importante, ma il gol segnato alla Juventus è il ricordo migliore della stagione. Un gol segnato ad un’icona del calcio come Buffon, penso sia uno dei ricordi più belli da quando sono qui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<