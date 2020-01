Blue monday? De Ligt lo combatte così…

TORINO- Oggi, 20 gennaio, è il giorno del cosiddetto “blue monday”, ossia il giorno più triste dell’anno per l’intero emisfero boreale. Tutt’altro che cupo, però, è l’umore in casa Juventus, all’indomani dell’importante successo sul Parma che ha portato i ragazzi di mister Sarri a +4 in classifica sull’Inter. Tra i più positivi c’è stato sicuramente Matthijs De Ligt, ormai calatosi nella realtà bianconera. Il difensore olandese, nel suo ulimo post sui social, ha anche la ricetta per combattere il blue monday: un selfie con i suoi due cani, mentre sul suo volto compare un raggiante sorriso: