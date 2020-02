Birindelli: “Troppi gol subiti, l’assenza di Chiellini si fa sentire. Scudetto? La Lazio può insidiare la Juve”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli ha analizzato la gara di ieri con la Spal: “Quando la Juve gioca con intensità si vede grande calcio, ma quando spegne la luce va in difficoltà da sola. La difesa ha preso troppi gol, l’assenza di Chiellini si fa sentire e De Ligt ha dovuto inserirsi da subito. Ramsey? Finalmente è stato determinante, può essere di grande aiuto per il finale di stagione. Scudetto? La Lazio ha grande intensità e può mettere in grande difficoltà la Juve”.

