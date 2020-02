TORINO- Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato del futuro di Riccardo Orsolini, accostato alla Juventus in questi ultimi giorni: “Leggo molte voci sul suo futuro, che danno fastidio soprattutto per il ragazzo. Riccardo pensa solamente al Bologna, vuole finire al meglio la lunga stagione che potrebbe portarlo all’Europeo. Restiamo concentrati, speriamo che anche in questa seconda parte riesca ad esprimersi al meglio. Non è sul mercato, quindi non vedo perchè parlarne”.