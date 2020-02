Biglietti troppo cari, i tifosi insorgono sul web

TORINO – La Juventus si prepara ad entrare nella fase più calda della stagione. I bianconeri nelle prossime settimane dovranno cercare di blindare il passaggio ai quarti di Champions, oltre che consolidare il primato in classifica in campionato. Decisivo in tal senso sarà Juventus-Inter, in programma per il primo giorno di marzo, ma già attuale. Come ripreso dal Corriere dello Sport, i tifosi bianconeri si sono lanciati all’offensiva sul web contro la società. A far discutere è proprio il prezzo dei biglietti per Juventus-Inter, che raggiunge vette alte fino ai 300 euro. “In caso di semifinale di Champions, ci vorrà mezzo stipendio…” – soltanto uno dei messaggi social riportati dal quotidiano romano, che lascia intendere il malcontento del pubblico bianconero.

