Bianchi: “Non si vede la mano di Sarri, la Juve punta sui colpi dei singoli”

TORINO- Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della situazione in casa Juventus dopo il ko di Napoli: “La Juve è a +3 in classifica, ma più per le qualità dei singoli che per altro. La mano di Sarri non si vede, a differenza di altre squadre come Lazio o Atalanta. A Napoli dava spettacolo, con l’Empoli idem. In bianconero, invece, il suo compito è quello di vincere e stop, le situazioni sono diverse. Fino ad ora la Juve ha fatto una fatica imprevista, diverse vittorie sono arrivate grazie ai colpi di singoli come Ronaldo, Dybala e Higuain”.