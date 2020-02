Bettega: “Solita Juve che vuole stare in testa, lavoro di Sarri quasi perfetto”

TORINO- L’ex attaccante bianconero Roberto Bettega, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della situazione in casa Juventus: “È la solita noiosa Juve, una squadra viziosa a cui piace stare sempre in testa. Sarri? Noi juventini ci poniamo sempre troppe domande. La squadra è prima in campionato, ha passato i gironi di Champions ed è ancora in corsa per la Coppa Italia. A Napoli non ha giocato una buona gara, ma non bisogna fermarsi solo su un episodio, ma bisogna analizzare un periodo. Non dico che abbia fatto un lavoro perfetto, ma quasi. Anastasi? Lui, così come Scirea, è stato importantissimo per la squadra e mi è rimasto nel cuore”.