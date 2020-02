Bernardeschi, una donazione per salvare il Carnevale a Carrara

TORINO- Superati i problemi fisici, Federico Bernardeschi è pronto a tornare a disposizione di Sarri per la gara di sabato con la Spal. Prima, però, il numero 33 bianconero ha voluto fare un gesto d’amore verso Carrara, sua città di nascita. Letto l’annuncio di un’associazione locale, che cercava fondi per organizzare un evento per il Carnevale, il giocatore, con la sua famiglia, ha voluto fare una donazione che permetterà così ai cittadini di godere di musica ed eventi, oltre ad uno spettacolo di burattini per i bambini presenti.

