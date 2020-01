Bernardeschi, un futuro da mezzala per la permanenza

TORINO- A meno di colpi di scena nelle ultime ore, Federico Bernardeschi resterà alla Juventus fino alla prossima estate. Il numero 33, che era stato accostato al Milan, gode ancora della fiducia di mister Sarri, che con il cambio di ruolo potrebbe prolungare la sua permanenza in bianconero. Il passaggio da trequartista a mezzala, come avvenuto già in coppa Italia contro l’Udinese, potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare il talento di Carrara, in ombra fino a questo momento della stagione.