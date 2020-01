Bernardeschi, sondaggi esplorativi della Roma

TORINO- Il cambio di ruolo (da trequartista a mezzala) potrebbe non bastare a Federico Bernardeschi per guadagnarsi la permanenza alla Juventus. Il numero 33, infatti, potrebbe essere messo sul mercato in estate, così da investire la cifra ricavata su nuovi calciatori. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per l’ex Fiorentina, così da capire la volontà dei bianconeri di intavolare una trattativa. Possibile, da parte dei campioni d’Italia, la richiesta di inserire il cartellino di uno tra Zaniolo e Pellegrini nell’affare.