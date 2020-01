Bernardeschi, smentito il possibile scambio con Paquetà

TORINO- Ancora incerto il futuro di Federico Bernardeschi. Il ragazzo, da ormai diverso tempo, non è più un titolare per Maurizio Sarri, che anche contro la Roma ha deciso di lasciarlo in panchina. Una situazione che ha infittito le voci di mercato intorno al numero 33, che nelle ultime ore era stato accostato anche al Milan. I rossoneri, secondo i rumors, sarebbero stati pronti a proporre in cambio il cartellino di Lucas Paquetà, in uscita dal club. Come riportato da Sky Sport, però, entrambe le dirigenze avrebbero smentito questa ipotesi di scambio che, quindi, non si concluderà.