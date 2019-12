Bernardeschi, sirene inglesi per l’estate

TORINO- La permanenza di Federico Bernardeschi alla Juventus è tutt’altro che scontata. Il talento di Carrara, nonostante le tante occasioni che Sarri gli ha concesso fin qui, non ha mai convinto del tutto, risultando decisivo solamente a tratti per i successi dei bianconeri. Se il suo rendimento nei prossimi mesi non dovesse subire un netto miglioramento, quindi, non sarebbe da escludere una cessione. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, in Premier League ci sarebbe la fila per l’ex Fiorentina. Tottenham e Chelsea in primis, pronte a dar vita a un derby londinese sul mercato, facendo però attenzione al possibile inserimento del Liverpool.