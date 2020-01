Bernardeschi, Sarri ne blocca la cessione

TORINO- Tra i giocatori con più mercato in casa Juve, in questi ultimi giorni, c’è sicuramente Federico Bernardeschi. Il numero 33 è stato al centro di numerose voci che lo volevano in procinto di approdare al Milan, in uno scambio che avrebbe portato Lucas Paquetà in bianconero. A bloccare l’operazione, però, sarebbe stato Maurizio Sarri, restio a privarsi del talento di Carrara. Il tecnico toscano, infatti, vorrebbe fare un ultimo tentativo e provarlo nella posizione di mezzala fino a giugno, fissando di fatto una deadline per la permanenza a Torino del ragazzo.