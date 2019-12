Bernardeschi, ritorno di fiamma del Barcellona

TORINO- I dubbi sul futuro di Bernardeschi permangono e la Juventus sta valutando le prossime mosse. Il numero 33, che gode della stima del tecnico Maurizio Sarri, non ha fin qui ripagato in pieno le chance concesse dal tecnico toscano. Un solo gol (in Champions al Leverkusen) e pochi assist, che potrebbero costargli la permanenza in bianconero. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, il Barcellona sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte in estate. Possibile un’offerta già nelle prossime settimane, ma a gennaio l’ex Fiorentina difficilmente si muoverà.