Bernardeschi ricorda Astori su Instagram: “Amico è bello, amico è tutto, è l’eternità”.

Fra poco più di mesi, saranno già passati due anni dalla prematura morte di Davide Astori che morì in un hotel di Udine il 4 Marzo 2018. Federico Bernardeschi, che ha vissuto due stagioni insieme all’ex capitano viola scomparso, ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra che ieri 7 Gennaio avrebbe compiuto 33 anni. Il numero 33 bianconero ha difatti postato una foto che ritrae i due calciatori abbracciati sotto una scritta in primo piano che recita quanto segue: “Amico è bello! Amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre tutto va”. Una frase carica di commozione che testimonia ancora una volta di come fosse forte il legame tra Astori e Bernardeschi che ha così commemorato la memoria dell’ex difensore. Tra i commenti al post, è spuntato anche quello di un altro illustre giocatore bianconero, Miralem Pjanic che ha commentato il post con un cuore il post.