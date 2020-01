Bernardeschi-Rakitic, al momento lo scambio è solo un’idea

TORINO- Mentre la squadra è al lavoro per preparare la sfida di coppa Italia contro la Roma, la dirigenza della Juventus lavora sul mercato per rinforzare la squadra. Argomento caldo di questi giorni è il possibile scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi ritenuti non al centro del progetto tecnico dei bianconeri e del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, è difficile una chiusura dell’affare al momento. Questa trattativa sarebbe solamente un’idea delle due società, che non hanno ancora avvertito i procuratori dei due calciatori.