Bernardeschi partecipa al NikeXSchool: “Una gioia immensa”

TORINO- Federico Bernardeschi è stato ospite, insieme al velocista Filippo Tortu, di un evento a Milano con i ragazzi dell’Istituto Lagrange. Il tutto organizzato dalla Nike, sponsor di entrambi, che ha portato grande gioia nel numero 33, come testimoniato dal suo ultimo post sui social: “Oggi, all’Istituto Lagrange di Milano, ho raccontato la mia storia ai ragazzi che hanno partecipato al programma #NikeXSchool. Ho cercato di trasmettere loro i valori e i principi in cui credo. È stata un’esperienza che mi ha trasmesso una gioia immensa e la speranza di un futuro migliore per lo Sport di domani”.