Bernardeschi-Paquetà, scambio improbabile al momento

TORINO- Il rientro tra i convocati del Milan di Lucas Paquetà è servito, soprattutto, a spegnere le voci di mercato che volevano il brasiliano lontano dal club rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la pista che portava allo scambio con la Juventus per Bernardeschi si sarebbe raffreddata. I due club, infatti, non avrebbero mai intavolato una vera e propria trattativa e l’idea dell’affare, circolata nelle passate ore, non avrebbe convinto in pieno le due dirigenze.