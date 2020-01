Bernardeschi-Paquetà, non si esclude lo scambio

TORINO- Nonostante l’apprezzamento di mister Sarri nei suoi confronti, Federico Bernardeschi potrebbe essere tra i prossimi nomi in uscita in casa Juventus. Il numero 33, infatti, non è ritenuto incedibile e nelle ultime ore starebbe avanzando l’ipotesi di un clamoroso scambio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a Torino arriverebbe da Milano il brasiliano Paquetà, in rotta con l’ambiente rossonero e ormai sul mercato. Una trattativa non ancora avviata al momento, ma che non è da escludere.