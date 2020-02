TORINO- Nell’ultima finestra di mercato invernale si è parlato a lungo del possibile scambio tra Juventus e Milan per Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà. Una trattativa che, nonostante le smentite, era ben avviata, salvo poi non andare in porto a causa del dirigente rossonero Gazidis. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ingaggio da 4,5 milioni di euro del talento di Carrara, ritenuto troppo alto, sarebbe stato decisivo a far saltare l’affare.