Bernardeschi non vuole il Napoli

TORINO- Si complica l’affare Milik. L’attaccante polacco, con ogni probabilità a fine stagione lascerà Napoli, e quella della Juventus è una destione assai gradita al giocatore. Per venire incontro all’alta richiesta economica del presidente partenopeo, la società bianconera avrebbe inserito nell’affare una contropartita come Bernardeschi, profilo molto ricercato dal Napoli. Il giocatore però avrebbe già espresso la volontà di rimanere a Torino, non gradendo un trasferimento nella squadra di Gennaro Gattuso.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<